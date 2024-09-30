У ДТП загинув повний кавалер ордена “За мужність” Павло Чайка

Павло Чайка пройшов важкі бої під Зеленопіллям, обороняв Донецький аеропорт, брав участь у боях на Дебальцівському плацдармі.

У дорожньо-транспортній пригоді загинув 36-річний військовослужбовець ЗСУ, повний кавалер ордена “За мужність” Павло Чайка.

Про це повідомила пресслужба Рожищенської міськради.

"Ми втратили не просто Героя війни, оборонця Донецького аеропорту, ми втратили щирого патріота України, мужнього захисника своєї землі, котрий третім за час проведення АТО та за часів незалежної України став повним кавалером ордена “За мужність”, - йдеться у повідомленні.

Також Павло Чайка був одним з двадцяти учасників АТО, які удостоєні ордена “Народний Герой України”.

Поховання Павла Чайки відбудеться 2 жовтня. Попрощатися з воїном можна буде о 12.00 у батьківській оселі в Рожищі. Поховають його на Алеї слави міського кладовища.

Павло Чайка народився 24 червня 1988 року у м. Рожище в сім’ї медиків. В 15 років уже навчався у Волинському обласному військовому ліцеї, по закінченні вступив на юридичний факультет ВНУ ім. Лесі Українки.

Захисник України пройшов важкі бої під Зеленопіллям, обороняв Донецький аеропорт, брав участь у боях на Дебальцівському плацдармі.