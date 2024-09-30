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Поліцейські повідомили про підозру представницям російського “союза матєрєй”

Підозрювані здійснювали інформаційну підтримку політики окупаційної влади.

Поліцейські повідомили про підозру представницям російського “союза матєрєй”
Підозрювані у колабораційній діяльності представниці російського “союза матєрєй”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції Херсонської області

Слідчі поліції Херсонської області повідомили про підозру двом представницям російського “союза матєрєй”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У липні 2022 року 43-річна та 44-річна жінки ввійшли до складу незаконно створеної організації “союз матєрєй хєрсонской області” та здійснювали інформаційну підтримку політики окупаційної влади”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що йдеться про двох жительок Чорнобаївки.

Зазначається, що підозрювані у публічних місцях систематично розповсюджували тематичну друковану продукцію, яка була спрямована на підтримку Росії. Також вони заперечували збройну агресію РФ проти України.

Жінкам заочно повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

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