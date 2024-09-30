Чим відрізняється італійська піца від американської

Піца у Львові давно стала окрасою міста, однак не всі знають, що існує два її основних варіанти – американська та італійська. Нумо розбиратись, у чому полягає різниця та яка найсмачніша!

Американська піца та її особливості

Оскільки американці обожнюють смачно й чимало попоїсти, то й їхній варіант піци трохи відрізняється від типового італійського. Американська піца має більші розміри, часто навіть значно ширші бортики. Інколи можна зустріти варіанти у вигляді пирога, що має бортик висотою з долоню, який геть повністю заповнений сиром та м’ясом.

Найпопулярніша начинка у такої страви – звісно ж, не овочі чи зелень, а класичне м’ясо. Попит має свинина, яловичина, рідше – курка та салямі. Рідко можна зустріти овочі або солодкі варіанти, бо американська піца мега сирна й їм там просто немає місця.

До актуальних начинок можна віднести:

Шинка;

Бекон;

Індичка;

Пармезан та моцарела;

Гриби;

Томати;

Гірчиця;

Яйця тощо.

Найчастіше вона готується виключно з дріжджового борошна, яке перед запіканням лишають у теплому місці, аби воно піднялось. У результаті виходить доволі товстий, еластичний та м’який коржик, який на смак – як пиріжки, м’яке й повітряне.

Через додавання дріжджів смак такої піци виходить солодший. Крім того, ще одна особливість такої страви – додавання соняшникової, а не оливкової олії.

До американської піци також часто входять незвичні інгредієнти у вигляді корнішонів, ананасів (адже саме вони створили улюбленицю публіки – Гавайську страву). Інколи до складу трикутничків можуть входити консервовані продукти – риба, м’ясо, сосиски й навіть квасоля з бобами.

Класична італійська піца

Італійська піца помітно відрізняється від американської. Найперше – вона містить меншу кількість начинки: усього два-три види, є більш мінімалістичною, ніж її колега. Також італійська піца вирізняється тонким, м’яким, еластичним тістом та коржиком, діаметр якого рідко досягає понад 35 см.

Така страва не створена для того, аби втамувати голод на цілий день, проте буде чудовим перекусом на кілька годин. Найчастіше для такої страви використовують оливкову олію та мінімум дріжджів, хоча є й варіанти, де вони повністю відсутні, й тому будуть корисними навіть на дієті.

Серед начинок домінують наступні:

Помідори;

Баклажани та кабачки;

Моцарела;

Зелень;

Гриби;

Креветки та лосось;

Курятина та індичка;

Гостре салямі;

Хамон;

Прошуто тощо.

Італійська піца також повинна бути створена з твердих сортів борошна – це гарантія, що коржик буде хрумкий та пропечеться правильно, до золотистого кольору, а начинка не просочить його вологою.

Також вона вирізняється тим, що інгредієнти у ній не вкладаються окремими шарами – вони всі вкриті за допомогою сиру та зелені. Крім того, в Італії можна зустріти веганські варіанти страв, низькокалорійні, дієтичні, а ще – солодкі для дітей.

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