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Ворог атакував два райони Дніпропетровщини дронами

Нікопольський район опинився під артилерійськими ударами.

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини дронами
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Російська армія продовжує обстрілювати Нікопольський район з артилерії. Під ударами опинився також і Синельниківський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Ворог цілив FPV-дронами і артилерією.

"Сталося дві пожежі, які рятувальники вгамували. Пошкоджені транспортне та промислове підприємства. Зачепило лінію електропередач", — ідеться у повідомленні.

У Синельниківському районі агресор поцілив дроном-камікадзе по приватному будиноку. 

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