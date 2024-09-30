Ворог атакував два райони Дніпропетровщини дронами

Російська армія продовжує обстрілювати Нікопольський район з артилерії. Під ударами опинився також і Синельниківський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Ворог цілив FPV-дронами і артилерією.

"Сталося дві пожежі, які рятувальники вгамували. Пошкоджені транспортне та промислове підприємства. Зачепило лінію електропередач", — ідеться у повідомленні.

У Синельниківському районі агресор поцілив дроном-камікадзе по приватному будиноку.