Ворог атакував два райони Дніпропетровщини дронами

Російська армія продовжує обстрілювати Нікопольський район з артилерії. Під ударами опинився також і Синельниківський район Дніпропетровщини.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Ворог цілив FPV-дронами і артилерією.
"Сталося дві пожежі, які рятувальники вгамували. Пошкоджені транспортне та промислове підприємства. Зачепило лінію електропередач", — ідеться у повідомленні.
У Синельниківському районі агресор поцілив дроном-камікадзе по приватному будиноку.
- У Дніпропетровській області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада ДТЕК, яка відновлювала пошкоджені повітряні лініїпоблизу лінії фронту.