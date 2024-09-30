У Росії судять 72-річного громадянина США, якого звинувачують у службі в ЗСУ як найманця

Сьогодні чоловік визнав свою вину.

У Москві триває судовий процес проти 72-річного американця Стівена Джеймса Хаббарда, якого звинувачують у найманстві на боці Збройних сил України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", а також росЗМІ.

Зазначається, що Хаббард на суді визнав свою вину. Він також нібито зізнався, що отримав гроші за те, щоб воювати у складі Збройних сил України.

Російські прокурори стверджують, що Хаббард підписав контракт з українським підрозділом територіальної оборони в місті Ізюм, коли Росія почала вторгнення в Україну, в лютому 2022 року.

Обвинувачення заявило, що Хаббард погодився воювати за Україну "за 1000 доларів на місяць і отримав підготовку, зброю та боєприпаси".

Минулого тижня московський суд залишив Хаббарда під вартою щонайменше до 26 березня 2025 року.

Хаббард потрапив у полон 2 квітня 2022 року.

Що відомо про громадянина США Хаббарда

У травні 2022 року, через три місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії, Telegram-канали та близькі до російського уряду ЗМІ опублікували відео з чоловіком, який назвався Стефаном Джеймсом Хаббардом. Він заявив, що разом із напарником переїхав до міста Ізюм, де став свідком того, як українські збройні сили "обстрілювали Ізюм у пропагандистських цілях і для створення паніки серед місцевих жителів".

Було незрозуміло, за яких обставин і де було знято це відео. Пізніше його сестра повідомила, що брат був викрадений в Україні майже три роки тому, і що є два відео, на яких його зв'язаного б'ють російські військові.