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У Росії судять 72-річного громадянина США, якого звинувачують у службі в ЗСУ як найманця

Сьогодні чоловік визнав свою вину. 

У Росії судять 72-річного громадянина США, якого звинувачують у службі в ЗСУ як найманця
Ілюстративне фото

У Москві триває судовий процес проти 72-річного американця Стівена Джеймса Хаббарда, якого звинувачують у найманстві на боці Збройних сил України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", а також росЗМІ.

Зазначається, що  Хаббард на суді визнав свою вину. Він також нібито зізнався, що отримав гроші за те, щоб воювати у складі Збройних сил України.

Російські прокурори стверджують, що Хаббард підписав контракт з українським підрозділом територіальної оборони в місті Ізюм, коли Росія почала вторгнення в Україну, в лютому 2022 року.

Обвинувачення заявило, що Хаббард погодився воювати за Україну "за 1000 доларів на місяць і отримав підготовку, зброю та боєприпаси".

Минулого тижня московський суд залишив Хаббарда під вартою щонайменше до 26 березня 2025 року.

Хаббард потрапив у полон 2 квітня 2022 року.

Що відомо про громадянина США Хаббарда

  • У травні 2022 року, через три місяці після початку повномасштабного вторгнення  Росії, Telegram-канали та близькі до російського уряду ЗМІ опублікували відео з чоловіком, який назвався Стефаном Джеймсом Хаббардом. Він заявив, що разом із напарником переїхав до міста Ізюм, де став свідком того, як українські збройні сили "обстрілювали Ізюм у пропагандистських цілях і для створення паніки серед місцевих жителів".
  • Було незрозуміло, за яких обставин і де було знято це відео. Пізніше його сестра повідомила, що  брат був  викрадений в Україні майже три роки тому, і що є два відео, на яких його зв'язаного б'ють російські військові.
  • Москву звинувачують у тому, що вона переслідує громадян США, затримуючи їх за сфабрикованими звинуваченнями, щоб потім використовувати для обміну і повернення росіян, засуджених за злочини в США та інших західних країнах.
  • Кілька громадян США залишаються за ґратами в Росії після обміну 1 серпня. Тоді Москва погодилася звільнити 16 осіб в обмін на вісьмох росіян, засуджених за злочини, що відбувають тюремні терміни в США і Європі. Серед звільнених Росією були громадяни США – журналістка Радіо Свобода Алсу Курмашева, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець США Пол Вілан.
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