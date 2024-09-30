Стефанчук поїде на інавгурацію президента Мексики

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук візьме участь в інавгурації президента Мексики Клаудії Шейнбаум.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу парламенту.
"За дорученням президента України Володимира Зеленського голова Верховної Ради... Руслан Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації новообраного президента Мексики Клаудії Шейнбаум", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що візит спікера українського парламенту до Мексики сприятиме поглибленню українсько-мексиканської міждержавної співпраці, зокрема - посиленню міжпарламентського діалогу.
"Перебування в Мехіко буде використане також для посилення міжнародної підтримки України, зокрема з боку країн Глобального Півдня, лідери яких будуть присутні на церемонії вступу на посаду президента Мексики", - наголошується в повідомленні.
Це - перший візит глави українського парламенту до латиноамериканського регіону за час незалежності України.
- Лідерка лівої партії Клаудія Шейнбаум перемогла на виборах у червні. Її інавгурація запланована на 1 жовтня.
- Повідомлялося, що Мексика запросила на інавгурацію президентки російського президента та військового злочинця Володимира Путіна. Країна ратифікувала Римський статус і визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
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- Виконати свої зобов'язання щодо арешту Мексику закликали у Євросоюзі.