Стефанчук поїде на інавгурацію президента Мексики

Це - перший візит глави українського парламенту до латиноамериканського регіону за час незалежності України.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук візьме участь в інавгурації президента Мексики Клаудії Шейнбаум.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу парламенту.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського голова Верховної Ради... Руслан Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації новообраного президента Мексики Клаудії Шейнбаум", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що візит спікера українського парламенту до Мексики сприятиме поглибленню українсько-мексиканської міждержавної співпраці, зокрема - посиленню міжпарламентського діалогу.

"Перебування в Мехіко буде використане також для посилення міжнародної підтримки України, зокрема з боку країн Глобального Півдня, лідери яких будуть присутні на церемонії вступу на посаду президента Мексики", - наголошується в повідомленні.

Це - перший візит глави українського парламенту до латиноамериканського регіону за час незалежності України.