В бюджеті на 2025 рік не передбачено коштів на проведення виборів, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Про це на брифінгу повідомив спікер ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.UA.

“В період воєнного стану, як це передбачено законом, вибори в Україні проводитись не будуть. Якщо буде знято режим воєнного стану, якщо буде прийнятий відповідний закон про так звані пост-воєнні вибори, тоді вже будуть визначатись питання з бюджетуванням. Станом на зараз бюджет подається з розрахунку, як ми це бачимо і як реальність сьогодні складається в Україні”, – сказав Стефанчук.