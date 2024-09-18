Рада прийняла в цілому законопроєкт про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби

Таким чином видатки на цей рік становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11417 про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.

Законопроєкт підтримали 298 народних обранців, повідомляє Ярослав Железняк.

Він зазначає, що таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

Нардеп Ірина Геращенко повідомила, що цей законопроєкт пропонує:

скоригувати видаткову частину державного бюджету на 434 млрд 603,5 млн грн, збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500 млрд 311,9 млн грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд 311,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65 млрд 708,4 млн гривень;

надати можливість за рішенням КМУ та за згодою з відповідним кредитором спрямовувати кредити для реалізації інвестпроєктів.

Також пропонується:

спрямування залишків коштів з бюджету на відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування

спрямувати кошти від підприємства "Україна туристична" й "Українського інституту інтелектуальної власності" на потреби Головного управління розвідки МО України.

Оскільки фінансувати свою армію може лише сама країна, без допомоги міжнародних партнерів, шукати на це кошти потрібно всередині держави. У зв'язку з цим уряд в липні запропонував підвищити податки, зокрема військовий збір. Учора відповідний законопроєкт ухвалили в першому читанні.

Загалом для пошуку додаткових надходжень до бюджету, за словами прем'єр-міністра, розробили чотири кроки. Один з них – так зване економічне бронювання, або, як це назвали в уряді, принцип "воюй або працюй". Більше про це – в матеріалі "Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання".