Уночі ППО збила 42 ударні безпілотники і одну керовану авіаракету

В ніч на 19 вересня українські захисники неба збили 42 запущені Росією ударні безпілотники та одну керовану авіаційну ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Всього уночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 46-ти засобів повітряного нападу противника.

Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Фото: Повітряні сили Збиті повітряні цілі

Минулої ночі Повітряні сили збили 46 ворожих безпілотників. Перед цим РФ запустила 51 повітряну ціль, а українські захисники збили 34 із них.