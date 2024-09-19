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Уночі ППО збила 42 ударні безпілотники і одну керовану авіаракету

Протиповітряна оборона працювала у 9 областях.

Уночі ППО збила 42 ударні безпілотники і одну керовану авіаракету
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

В ніч на 19 вересня українські захисники неба збили 42 запущені Росією ударні безпілотники та одну керовану авіаційну ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Всього уночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 46-ти засобів повітряного нападу противника.

Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із  Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ. 

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Збиті повітряні цілі
Фото: Повітряні сили
Збиті повітряні цілі

Минулої ночі Повітряні сили збили 46 ворожих безпілотників. Перед цим РФ запустила 51 повітряну ціль, а українські захисники збили 34 із них. 

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