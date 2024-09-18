В проєкті бюджету-2025 закладені кошти на соціальні виплати полоненим, - Мінреінтеграції

Кошти на соціальні виплати військовим та цивільним полоненим закладені у проєкті державного бюджету на 2025 рік.
Про це повідомив т.в.о. очільника Мінтерінтеграції Анатолій Стельмах, передає Укрінформ.
“При Мінреінтеграції створена комісія по встановленню факту перебування в полоні. Після рішення цієї комісії людина отримує право на певні соціальні виплати. Ця комісія буде збережена, і ці виплати теж будуть збережені. Вони вже закладені у бюджеті на 2025 рік”, - розповів Стельмах.
Урядовець зауважив, що робота з полоненими як військовими, так і цивільними, займає близько 80% бюджету Мінреінтеграції.
Також Стельмах пообіцяв, що після реформи Мінреінтеграції опіка над полоненими буде посилюватись.
“Наше міністерство вже готує проєкти нормативно-правової бази для розширення прав полонених”, - наголосив Анатолій Стельмах.