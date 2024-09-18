Міноборони допустило до експлуатації український металошукач "Хортич"

Міноборони України кодифікувало та допустило до постачання імпульсний металошукач українського виробництва "Хортич".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська імпульсний металошукач українського виробництва. Створений українськими інженерами пристрій для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів отримав назву "Хортич-1", — ідеться в повідомленні.

Універсальний металошукач виготовили на вітчизняному підприємстві, де розробляли і виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах: для детекторного дослідження ґрунтів та інших поверхонь на наявність електричних та газових мереж, проведення геодезичних робіт, виконання інших робіт у сфері народного господарства з виявлення металевих об’єктів тощо.

Також з початку широкомасштабного вторгнення РФ підприємство-виробник на волонтерських засадах передало всі наявні металошукачі для використання у військах.

Інженери підприємства постійно отримували відгуки щодо практичного використання їхньої продукції військовими і сформували ключові критерії для розробки універсального армійського металошукача.

Він мав бути легким, надійним у використанні, недорогим, простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах.

Металошукач українського виробництва важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см. Працює при температурі від -20°C до +40°C і вологості до 95%.

Пристрій має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, повна зарядка потужного літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача протягом 6 годин.