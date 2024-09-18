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Міноборони допустило до експлуатації український металошукач "Хортич"

Металошукач вітчизняного виробництва виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см.

Міноборони допустило до експлуатації український металошукач "Хортич"
Фото: Міноборони

Міноборони України кодифікувало та допустило до постачання імпульсний металошукач українського виробництва "Хортич".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська імпульсний металошукач українського виробництва. Створений українськими інженерами пристрій для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів отримав назву "Хортич-1", — ідеться в повідомленні.

Універсальний металошукач виготовили на вітчизняному підприємстві, де розробляли і виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах: для детекторного дослідження ґрунтів та інших поверхонь на наявність електричних та газових мереж, проведення геодезичних робіт, виконання інших робіт у сфері народного господарства з виявлення металевих об’єктів тощо. 

Також з початку широкомасштабного вторгнення РФ підприємство-виробник на волонтерських засадах передало всі наявні металошукачі для використання у військах.

Інженери підприємства постійно отримували відгуки щодо практичного використання їхньої продукції військовими і сформували ключові критерії для розробки універсального армійського металошукача. 

Він мав бути легким, надійним у використанні, недорогим, простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах.

Металошукач українського виробництва важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см. Працює при температурі від -20°C до +40°C і вологості до 95%. 

Пристрій має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, повна зарядка потужного літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача протягом 6 годин.

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