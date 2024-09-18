Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

У телеграмі заблокували канал, який поширював інформацію про теракти у Львові (доповнено)

Канал адмініструвався із Росії.

У телеграмі заблокували канал, який поширював інформацію про теракти у Львові (доповнено)
Фото ілюстративне
Фото: РБК

У телеграмі заблокували канал, який поширював інформацію про теракти у Львові.

Про це повідомили у МВС. Згодом у міській раді Львова відреагували і посилили заходи безпеки.  

На момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2500 учасників. 

"Відомо, що канал адмініструвався з території рф. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві", – зазначили у МВС.

Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень. 

Мер Льовова Андрій Садовий написав, що правоохоронці здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста.

"Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах", – написав очільник Львова. 

Росіяни створюють клони чат-ботів, які розробив український Координаційний штаб із питань полонених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies