У телеграмі заблокували канал, який поширював інформацію про теракти у Львові (доповнено)

У телеграмі заблокували канал, який поширював інформацію про теракти у Львові.

Про це повідомили у МВС. Згодом у міській раді Львова відреагували і посилили заходи безпеки.

На момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 2500 учасників.

"Відомо, що канал адмініструвався з території рф. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві", – зазначили у МВС.

Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень.

Мер Льовова Андрій Садовий написав, що правоохоронці здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста.

"Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах", – написав очільник Львова.

Росіяни створюють клони чат-ботів, які розробив український Координаційний штаб із питань полонених.