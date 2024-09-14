Lviv Book Forum пройде у форматі без ярмарку

Цьогоріч на Lviv Book Forum не буде проводитись ярмарок.

Про це повідомила програмна директорка BookForum у Львові Софія Челяк.

“Нам довелося відмовитися від ярмарку з двох причин: на місці де він відбувався, зараз якісь конструкції, залиті в бетон, а інша причина - ми не знайшли достатньо коштів його профінансувати”,- написала вона.

Софія Челяк повідомила, що цьогоріч фінансування Lviv Book Forum складається з підтримки семи донорів, і останні партнери погодили співпрацю 13 вересня.

Вона нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення підтримка організації “Форум Видавців” відбувається виключно через грантові кошти, і це не інституційна підтримка, а підтримка проєктів.

При цьому цього року пріоритети партнерів, які фінансували організацію два роки, змінились.

“Нам цьогоріч непросто, але ми командою дуже щиро віримо в те, що робимо. І ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку та розуміння”, - звернулась до авдиторії Софія Челяк.

Участь у цьогорічному Форумі видавців у Львові візьме британський письменник, лауреат Букерівської премії, сер Салман Рушді.

Серед інших учасників Форуму видавців-2024: