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Lviv Book Forum пройде у форматі без ярмарку

Відмовитись від ярмарку прийшлось через нестачу фінансування.

Lviv Book Forum пройде у форматі без ярмарку
Lviv Book Forum пройде у форматі без ярмарку
Фото: Lviv Book Forum

Цьогоріч на Lviv Book Forum не буде проводитись ярмарок.

Про це повідомила програмна директорка BookForum у Львові Софія Челяк.

“Нам довелося відмовитися від ярмарку з двох причин: на місці де він відбувався, зараз якісь конструкції, залиті в бетон, а інша причина - ми не знайшли достатньо коштів його профінансувати”,- написала вона.

Софія Челяк повідомила, що цьогоріч фінансування Lviv Book Forum складається з підтримки семи донорів, і останні партнери погодили співпрацю 13 вересня.

Вона нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення підтримка організації “Форум Видавців” відбувається виключно через грантові кошти, і це не інституційна підтримка, а підтримка проєктів.

При цьому цього року пріоритети партнерів, які фінансували організацію два роки, змінились. 

“Нам цьогоріч непросто, але ми командою дуже щиро віримо в те, що робимо. І ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку та розуміння”, - звернулась до авдиторії Софія Челяк.

Участь у цьогорічному Форумі видавців у Львові візьме британський письменник, лауреат Букерівської премії, сер Салман Рушді.

Серед інших учасників Форуму видавців-2024: 

  • економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон (Сполучене Королівство),

  • письменники й письменниці Софі Оксанен (Фінляндія), Георгій Господінов (Болгарія) та Мирослав Шкандрій (Канада)

  • поет Кшиштоф Чижевський (Польща)

  • філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак (США),

  • десятки інших провідних світових та українських інтелектуалів.

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