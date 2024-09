Культурна пам’ять — це орієнтир нашої ідентичності, компас, що формує нас як спільноту, яка здатна до боротьби і виживання, збереження і розвитку, творчості і слабкості. Це рамка, яка формує відносини між минулим і теперішнім, щоб будувати шлях у майбутнє. Робота з культурною пам’яттю дозволяє пояснити, чому, як і наскільки ми щось пам’ятаємо, а щось залишаємо за межами спільного меморативного простору. Саме цей процес і формує колективну ідентичність.

Про механізми формування культурної пам’яті й методи роботи з нею, стратегії збереження, відновлення та переозначення культурної пам’яті говорили в рамках проєкту «У пошуках ідентичності» на лекції «Культурна пам’ять: перемоги й досягнення, поразки й травми. Як із нею працювати?». Її провів кандидат історичних наук, дослідник The New University in Exile Consortium (New York) Антон Лягуша. Публікуємо основні думки.