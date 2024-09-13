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Кінофестиваль у Торонто призупинив покази російського пропагандистського фільму через “загрозу безпеці”

Водночас організатори фестивалю прагнуть показати цей фільм, коли це буде безпечно.

Керівництво Міжнародного кінофестивалю в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF) скасувало покази російського пропагандистського фільму Анастасії Трофімової Russians at War (росіяни на війні). Про це йдеться у заяві від 12 вересня на сайті фестивалю.

“TIFF змушений призупинити майбутні покази фільму Russians at War в п’ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Хоча ми твердо дотримуємося нашої вчорашньої заяви, це рішення було прийнято з метою забезпечення безпеки всіх гостей фестивалю, персоналу та волонтерів”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що це безпрецедентний крок для TIFF.

“Це було неймовірно важке рішення. Коли ми обираємо фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями та принципами програмування. Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати його, коли це буде безпечно”, – заявили організатори.

Зазначимо, що режисерка Трофімова раніше співпрацювала з російським пропагандистським каналом Russia Today (RT).

  • Фільм "Росіяни на війні" показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що нібито провела сім місяців із російським батальйоном, який воює в Україні.
  • МЗС засудило показ фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі. Посол закликав організаторів засудити використання мистецтва для пропаганди та не допускати участі фільмів, які відбілюють злочини кремлівського режиму. 
  • Декілька днів тому українці провели у Торонто акцію проти показу російського фільму.
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