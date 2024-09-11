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Українці провели у Торонто акцію проти російського фільму

Попри численні заклики, організатори фестивалю поки не прибрали його з програми.

Українці провели у Торонто акцію проти російського фільму
Мітинг українців у Торонто

Українські дипломати та активісти у вівторок зібралися біля будівлі театру Торонто для мітингу проти включення стрічки режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" до програми місцевого кінофестивалю. 

Як пише Reuters, наші співвітчизники тримали в руках плакати з написами "Зупиніть російську пропаганду", "Фільм бреше про війну", "Це виправдання вбивць та ґвалтівників" та нагадуваннями, що російські солдати вбивають та катують українців. 

Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко заявив, що картина намагається відбилити російські військові злочини. За його словами, керівництво Міжнародного кінофестивалю у Торонто, на жаль, не продемонструвало жодного бажання дослухатися до протестів. 

Організатори посилаються на заяву режисерки, що її стрічка не є пропагандою і нібито була знята всупереч бажанню російської влади. Натомість у канадському уряді та посольстві України закликають провести розслідування щодо виділення на зйомки коштів канадських платників податків.

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