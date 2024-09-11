Блінкен заявив, що Байден "не виключає" запуск Україною ракет вглиб Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час інтерв'ю Sky News вперше підтвердив, що у Вашингтоні нарешті назрівають зміни політики щодо ударів наданою Україні зброєю вглиб території Росії.

За словами американського топ-дипломата, президент Джо Байден "не виключає" дозвіл для України бити ракетами на більшу відстань. На позицію Білого дому, ймовірно, впливає надання Іраном балістичного озброєння для РФ.

Блінкен заявив, що Сполучені Штати "постійно контролювали, щоб Україна мала те, що потрібно, тоді, коли потрібно, для ефективного протистояння агресії". Але Вашингтон враховував чимало інших факторів: чи здатні українські Збройні Сили використовувати "складі західні системи" та організовувати їхнє технічне обслуговування.

"Ми ніколи не виключаємо. Але коли вже справа доходить до рішення, ми хочемо переконатися, що його буде втілено в життя належним чином, так, щоб українці досягли прогресу в тому, до чого вони прагнуть", - пояснив Блінкен.