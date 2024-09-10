Зеленський зустрівся з амбасадором UNITED24 Тімоті Снайдером

Історик подарував Зеленському перший примірник своєї книги “Про свободу” з автографом.

Сьогодні, 10 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, професором історії Єльського університету Тімоті Снайдером.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент України відзначив зусилля Снайдера у зборі коштів для програм “Безпечна земля” та “Безпечне небо”. Тімоті Снайдер допоміг акумулювати 3,8 млн доларів.

Найактивнішими зборами за його підтримки були на дрони та систему протидії російським БпЛА “Ловець шахедів”.

“Дякую вам за роботу на платформі UNITED24. Ви в нас рекордсмен – завдяки вам це рекордні збори, і це дуже важливо. Це дуже допомагає. Ви в різних напрямах допомагали. Ви знаєте, що не всі амбасадори бралися за мілітарний напрям, і я вам дуже вдячний, що ви не боялися цього”, – сказав голова держави

В свою чергу, Тімоті Снайдер зазначив, що прагне зробити внесок у справедливу боротьбу українців.

Також він подарував Володимиру Зеленському перший примірник своєї книги “Про свободу” з автографом, основою якої є розмови з президентом України.

За тиждень запланована презентація цієї книги.