САП: Верховний Суд підтвердив вирок співробітникам СБУ, яких викрили на хабарі в $50 тисяч

Верховний Суд підтвердив вирок співробітникам Служби безпеки, яких викрили на вимаганні 50 тисяч доларів хабара.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 10 вересня Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовив у задоволенні касаційних скарг сторони захисту та залишив без змін вирок ВАКС і ухвалу Апеляційної палати. Відповідно до вироків, двох працівників управління Служби безпеки України у Вінницькій області Олександра Музикіна та Володимира Черняка визнали винуватими у проханні надання $50 тисяч хабара і фактичному отриманні частини цих коштів.

Таким чином Верховний Суд підтвердив законність рішення судів.