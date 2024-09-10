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САП: Верховний Суд підтвердив вирок співробітникам СБУ, яких викрили на хабарі в $50 тисяч

Щоправда, обох звільнили від відповідальності через закінчення терміну давності. 

САП: Верховний Суд підтвердив вирок співробітникам СБУ, яких викрили на хабарі в $50 тисяч
Верховний Суд
Фото: dejure.foundation

Верховний Суд підтвердив вирок співробітникам Служби безпеки, яких викрили на вимаганні 50 тисяч доларів хабара.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 10 вересня Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відмовив у задоволенні касаційних скарг сторони захисту та залишив без змін вирок ВАКС і ухвалу Апеляційної палати. Відповідно до вироків, двох працівників управління Служби безпеки України у Вінницькій області Олександра Музикіна та Володимира Черняка визнали винуватими у проханні надання $50 тисяч хабара і фактичному отриманні частини цих коштів.

Таким чином Верховний Суд підтвердив законність рішення судів.

  • Музикін і Черняк, як нагадали у САП, були визнані винними у вимаганні 50 тисяч доларів хабара від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності. Також обидва зловмисники гарантували відсутність тиску і вплив поліцію при ухваленні рішень у кримінальному провадженні.
  • Співробітники СБУ отримали по 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 3 роки та з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна. Але на підставі ч. 5 ст. 74 КК України їх звільнили від покарання у звʼязку із закінченням строків давності.
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