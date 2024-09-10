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Шмигаль назвав причину забруднення річки Сейм: російський цукровий завод скинув нечистоти

За словами голови уряду, загрози для життя людей немає. 

Шмигаль назвав причину забруднення річки Сейм: російський цукровий завод скинув нечистоти
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Забруднення річки Сейм спричинене викидом нечистот з цукрового заводу в російському Тьоткіно. Речовини є органічними, сказав на річній пресконференції прем'єр Денис Шмигаль.

Забруднення призвело до зниження рівня води та мору риби в Україні. Для протидії є чітко прописані кроки реагування, сказав голова уряду. 

"Розуміємо, як відбувається забруднення: як правило, воно йде по центру ріки. Якась частина річки пройдена, відбулися вже процеси відновлення ближче до кордону. Загроз для життя і здоров'я людей нема. Загроз для водозабору Чернігова, для річки Десна і далі, на Дніпрі, Києва, немає", – запевнив прем'єр. 

Органічне забруднення прибиратимуть активним мулом, вмерлу рибу прибирають. 

  • Наприкінці серпня в українській частині річки Сейм виявили забруднення, що призвело до масового вмирання риби. У Держводагентстві сказали, що воно органічне, а не хімічне. 
  • 7 вересня в Міндовкілля повідомили, що пляма забруднення уповільнилася. 
  • Більше на цю тему – в тексті "Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема". 
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