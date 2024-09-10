Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль

Це не буде окреме законодавче рішення чи нова постанова КМУ. Будуть внесені зміни до чинних постанов. І вони не будуть сенсаційними. Головне — відкупитися від захисту батьківщини буде неможливо. «Оце ключовий принцип, це червона лінія», зазначив Шмигаль.

Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй».

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент LB.ua.

«Я би взагалі пропонував відійти від формулювання «економічне бронювання». Воно не зовсім правильне. Коли ми говоримо про принцип «воюй або працюй», то ми ведемо дуже тісний діалог з нашими військовими, з бізнесом. Тобто тут треба знайти порозуміння в час війни, як правильно підтримувати нашу економіку, як правильно вивести з тіні тих, хто працює все ще з «конвертами». І велику увагу ми приділяємо дотриманню справедливості», — заявив він.

Шмигаль нагадав, що наразі бронювання відбувається відповідно до чинних постанов КМУ.

«Там є ряд параметрів... Вони стосуються критичних підприємств.., оборонно-промислового комплексу. Туди віднесені дефіцитні професії в цих критичних і оборонних підприємствах, які бронюються. Плюс є інші принципи. Це відсутність заборгованості по сплаті податків або рівень сплати податків. Також наявність не нижче середньої заробітної плати по галузі на підприємство. Тобто є ряд параметрів, які на сьогодні використовуються для бронювання людей в Україні», — нагадав він.

Водночас уряд планує внести зміни до чинних постанов.

«Сьогодні, коли ми говоримо про принципи «воюй або працюй», то ми хочемо вдосконалити цей (чинний) підхід. Тобто ми не хочемо робити якесь окреме законодавство або окремі підходи. Ми, власне, говоримо про вдосконалення існуючого підходу до бронювання», — сказав він.

У цьому процесі уряд шукаємо шлях для вирішення трьох завдань.

«Перше – створення робочих додаткових місць. Друге – підвищення заробітних плат для працівників, що спричинить збільшення сплати зборів, внесків і податків. І третє – це, звісно ж, питання повернення українців в Україну. На початку повномасштабного вторгнення у нас було офіційно близько 10 мільйонів працевлаштованих людей, які отримували офіційну зарплату і сплачували офіційні податки… Зараз важливо, що ми мали 10 мільйонів офіційно працевлаштованих людей… Ми втратили 30% нашої економіки, нашого ВВП, і це, звісно ж, відобразилося на робочих місцях. Тому сьогодні ми робимо наголос на малому, середньому бізнесі, де швидко можна відновити ці робочі місця. Бо відновлення великих підприємств, гігантів буде займати тривалий час», — попередив голова уряду.

За словами Шмигаля, наразі Кабмін проводить консультації та продовжує підрахунки з експертами та військовими.

«Тому що не може бути, що хтось відкупився від захисту батьківщини. Оце ключовий принцип, це червона лінія. Мають бути дуже справедливі, прозорі, зрозумілі правила бронювання. І відповідь, чому заброньований або той працівник на тій або іншій посаді, не йде воювати. І не воюючи, який внесок він робить для підтримки нашої держави. І які гарантії того, якщо він, наприклад, вирішить повернутися в Україну, забезпечуючи нашу економічну стійкість. Тобто оці всі речі зараз на зрізі з військовими ми допрацьовуємо. І думаю, що найближчим часом ми їх запровадимо. Це не буде щось сенсаційне, це будуть зміни існуючих параметрів бронювання для українців», — наголосив він.