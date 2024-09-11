​Міноборони кодифікувало український безпілотний комплекс "Чорна вдова"

Багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV.

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс із назвою «Чорна вдова».

Як йдеться у повідомленні оборонного відомства, "Чорна вдова" – це безпілотник тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати його як вдень, так і вночі.

Багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті.

Безпілотник, виконаний у форматі для одноразового використання, можебути оснащений посиленим зарядом вибухівки.