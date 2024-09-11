​Міноборони кодифікувало український безпілотний комплекс "Чорна вдова"

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс із назвою «Чорна вдова».
Як йдеться у повідомленні оборонного відомства, "Чорна вдова" – це безпілотник тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати його як вдень, так і вночі.
Багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті.
Безпілотник, виконаний у форматі для одноразового використання, можебути оснащений посиленим зарядом вибухівки.
- На сьогодні більш ніж 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються Силами оборони на фронті.
- На початку липня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.
- 20 серпня уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпілотних систем. Повідомлялося, що держава вже законтрактувала 1 млн дронів, а виробляють безпілотники 500 українських компаній.
- Тим часом у Мінцифри розкрили вартість ракети-дрона "Паляниця".