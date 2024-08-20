Уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпілотних систем

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що в структурі Збройних сил України створено окремий рід військ - Сили безпілотних систем. Сьогодні уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для них.

"Україна - перша держава у світі, яка завершує їх комплектування. Сучасна війна неможлива без потужної армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ", - сказав він на засіданні уряду.

Шмигаль також зазначив, що у виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, а виробляють безпілотники 500 українських компаній.

"Рухаємося далі. Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. Після голосування у Парламенті та підпису Президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений", - повідомив прем'єр.

Як створювалися Сили безпілотних систем