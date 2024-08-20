Уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпілотних систем

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що в структурі Збройних сил України створено окремий рід військ - Сили безпілотних систем. Сьогодні уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для них.
"Україна - перша держава у світі, яка завершує їх комплектування. Сучасна війна неможлива без потужної армії дронів, яка діє ефективно та взаємодіє з іншими родами військ", - сказав він на засіданні уряду.
Шмигаль також зазначив, що у виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 млн дронів, а виробляють безпілотники 500 українських компаній.
"Рухаємося далі. Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. Після голосування у Парламенті та підпису Президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений", - повідомив прем'єр.
Як створювалися Сили безпілотних систем
- 6 лютого 2024 президент Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ у складі ЗСУ. 7 травня уряд підтримав президентський указ.
- У червні Сили безпілотних систем презентували в Києві. Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Безпілотні сили: рід сил, військ і крайня необхідність".
- На початку липня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.