Уночі сили ППО збили "Іскандер-К", дві ракети Х-59 та 25 "шахедів"

Росіяни запустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер", крилату ракету "Іскандер-К", керовані авіаційні ракети Х-59 і 26 безпілотників.

У ніч на 20 серпня українські захисники збили 28 безпілотників та ракет ворога.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою "Іскандер-К" із Брянської області, керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ).

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Як повідомлялося, сьогодні близько 6 години ранку окупанти запустили ракети в бік Київщини. На підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони, і ракети не досягли Києва. Окрім цього місто намагалися атакувати безпілотниками типу "Shahed". Усі вони були збиті.