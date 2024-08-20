Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
ГоловнаСуспільствоВійна

У Латвії призначили дату акціону щодо "будинку Москви"

Нерухомість агресора піде з молотка, а кошти спрямують на допомогу Україні.

У Латвії призначили дату акціону щодо "будинку Москви"
"Будинок Москви" у Ризі
Фото: LSM

Рига нарешті позбудеться "будинку Москви" на вулиці Маріяс, який на початку року перейшов із власності країни-агресора у державну власність Латвії. Вже скоро споруда піде з молотка.

Як пише видання Delfi, земельну ділянку площею 966 квадратних метрів разом з будівлею оцінили у 3,57 мільйона євро - саме такою буде стартова ціна на аукціоні, який розпочнеться 20 серпня і триватиме до 19 вересня.

Охочі взяти участь у торгах мають до 9 вересня внести на рахунок державного банку 10% від стартової ціни будинку. Після перемоги на аукціоні автор найвищої пропозиції має провести оплату упродовж 2 тижнів. Кошти буде перераховано до державного бюджету, звідки вони згодом підуть на допомогу Україні, як і обіцяла латвійська влада

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies