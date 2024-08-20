У Латвії призначили дату акціону щодо "будинку Москви"

Рига нарешті позбудеться "будинку Москви" на вулиці Маріяс, який на початку року перейшов із власності країни-агресора у державну власність Латвії. Вже скоро споруда піде з молотка.

Як пише видання Delfi, земельну ділянку площею 966 квадратних метрів разом з будівлею оцінили у 3,57 мільйона євро - саме такою буде стартова ціна на аукціоні, який розпочнеться 20 серпня і триватиме до 19 вересня.

Охочі взяти участь у торгах мають до 9 вересня внести на рахунок державного банку 10% від стартової ціни будинку. Після перемоги на аукціоні автор найвищої пропозиції має провести оплату упродовж 2 тижнів. Кошти буде перераховано до державного бюджету, звідки вони згодом підуть на допомогу Україні, як і обіцяла латвійська влада.