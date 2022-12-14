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У Вільнюсі планують знести "Будинок Москви"

Планується, що знесення "Будинку Москви" завершиться до кінця 2023 року.

У Вільнюсі планують знести "Будинок Москви"
“Будинок Москви”
Фото: LRT

Створений за ініціативою росіян культурно-діловий центр у Вільнюсі, як очікується, знесуть до кінця 2023 року. Окружний суд Вільнюса дозволив державній будівельній інспекції Литви знести культурно-діловий центр "Будинок Москви". Раніше Департамент державної безпеки Литви називав цей проєкт "потенційним інструментом впливу" РФ. Зведення цього центру ще в 2004 році ініціював колишній мер Москви Юрій Лужков.

Про це повідомляє DW. 

Окружний суд Вільнюса ще в 2016 році визнав раніше виданий дозвіл на будівництво цього центру незаконним через порушення вимог щодо висоти та щільності забудови. Оскільки законодавством Литви не передбачена можливість експропріації незаконно зведених будівель, єдиним можливим усуненням порушень є їхнє знесення.

Зазначається, що найближчим часом буде складений кошторис на знесення та проведені процедури державних закупівель для вибору підрядника, який виконуватиме роботи зі знесення. Планується, що знесення "Будинку Москви" завершиться до кінця 2023 року.

За кожен день прострочки виконання рішення суду "Будинку Москви" нараховуватиметься штраф у розмірі 300 євро.

Влітку цього року на "Будинку Москви" у Вільнюсі з'явився мурал на підтримку України.

Нагадаємо, Литва заборонила пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів. У вівторок, 13 грудня, 103 члени Сейму проголосували за так званий закон про дерадянізацію. Незабаром його має підписати президент. Очікується, що закон набуде чинності 1 травня наступного року. Закон створить правову основу видалення з громадських місць Литви символів тоталітаризму та авторитаризму.

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