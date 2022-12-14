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СБУ знайшла у представників заборонених політпартій російські прапори та "методички"

Обшуки пройшли у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.

СБУ знайшла у представників заборонених політпартій російські прапори та "методички"
Фото: СБУ

Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.

Про це повідомляє СБУ. 

У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів. У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні.

За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.

Вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України 14 грудня прийшла з контррозвідувальними заходами до обʼєктів УПЦ (МП) у девʼяти областях. Зокрема, до храмів Ужгорода і Львова. 

Тим часом Литва заборонила пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів. У вівторок 103 члени Сейму проголосували за так званий закон про дерадянізацію. Незабаром його має підписати президент. Очікується, що закон набуде чинності 1 травня наступного року. Закон створить правову основу видалення з громадських місць Литви символів тоталітаризму та авторитаризму.

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