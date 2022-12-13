Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
ГоловнаПолітика

Президент підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

Сьогодні в цілому за закон проголосували 310 нардепів

Президент підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

Про це йдеться на порталі Верхової Ради.

Саме Зеленський був ініціатором цього законопроєкту, який 13 грудня підтримали в сесійній залі.

Нагадаємо, в цілому за закон проголосували 310 нардепів. Цей документ Президент подав до парламенту ще 13 квітня 2021. У пояснювальній записці до нього нагадувалося, що влітку 2020 року петицію з вимогою ліквідувати ОАСК підписали необхідні 25 000 громадян.

В ОАСК заявили, що рішення парламенту не відповідає Конституції та вимогам воєнного часу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також