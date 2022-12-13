Президент підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

Сьогодні в цілому за закон проголосували 310 нардепів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

Про це йдеться на порталі Верхової Ради.

Саме Зеленський був ініціатором цього законопроєкту, який 13 грудня підтримали в сесійній залі.

Нагадаємо, в цілому за закон проголосували 310 нардепів. Цей документ Президент подав до парламенту ще 13 квітня 2021. У пояснювальній записці до нього нагадувалося, що влітку 2020 року петицію з вимогою ліквідувати ОАСК підписали необхідні 25 000 громадян.

В ОАСК заявили, що рішення парламенту не відповідає Конституції та вимогам воєнного часу.