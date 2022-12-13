Зеленський запросив французький бізнес розвивати в Україні галузь переробки аграрної сировини

Глава держави додав, що Україна має "колосальні можливості... в енергетиці, машинобудуванні, в оборонній промисловості, у транспорті, будівництві, ІТ і багатьох інших галузях".

Французький бізнес має оцінити перспективи розвитку в Україні галузі переробки аграрної сировини і зайти на цей ринок.

Таку думку озвучив Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників форуму зі стійкості та відбудови України в Парижі.

"Ми відправляємо як на експорт, так і як гуманітарні вантажі переважно аграрну сировину. А можемо відправляти продукти переробки. Тобто це означає, що просто зараз ми маємо потребу в розбудові цілої галузі, яка буде орієнтована на експорт і точно матиме споживачів, і точно даватиме прибуток", - розповів Зеленський.

Глава держави додав, що Україна має "колосальні можливості... в енергетиці, машинобудуванні, в оборонній промисловості, у транспорті, будівництві, ІТ і багатьох інших галузях".

"Лише в Україні можна доволі швидко реалізувати масштабний проект екологічної й сучасної реіндустріалізації, і в нас є чітке розуміння, як це зробити", - додав Президент.

Зеленський зазначив, що Україна запросить конкретні компанії до співпраці й окреслить для них загальні перспективи.

Нагадаємо, Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.