На Одещині детективи БЕБ вилучили цигарок на 11,6 млн грн

На продукції не було марок акцизного збору України.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області вилучили понад 266 тис. пачок цигарок на 11,6 млн грн.

Як повідомили в пресслужбі БЕБ, обшуки провели у складських приміщеннях та в транспортних засобах.

"Виявлені тютюнові вироби, відомих іноземних марок, не були обклеєні марками акцизного збору України... Слідством встановлено, що група осіб діяла на території м. Одеси та Одеської області. Вони організували незаконну діяльність зі зберігання, транспортування та збуту тютюнових виробів", - розповіли в бюро.

Щоб торгувати продукцією, зловмисники створили Telegram-канал. Для реалізації товару використовували одну зі служб доставки.

Тепер діяльність зловмисників зупинили, а вилучені тютюнові вироби передали на зберігання.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники Чернівців виявили місця зберігання сигарет на 2,5 млн грн. До цього правоохоронці вилучили з рейсового автобуса, який прямував до Угорщини, понад 150 тисяч цигарок. Транспортний засіб перевіряли 18 годин.