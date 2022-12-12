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Світовий банк до кінця року планує надати Україні ще $1,7 млрд

Також виділення коштів планується на початку 2023 року. 

Світовий банк до кінця року планує надати Україні ще $1,7 млрд
Анна Бʼєрде
Фото: Укрінформ

До кінця 2022 року Світовий банк планує надати Україні ще $1,7 млрд. Станом на 8 грудня країна отримала 13 млрд доларів із 17,8 мільярдів, що були мобілізовані. Про це віцепрезидентка Світового банку Анна Бʼєрде повідомила в інтервʼю Укрінформ.

"Решта коштів буде виділена на початку наступного року", – зазначила вона. 

Загалом понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

За словами Бʼєрде, Світовий банк зараз співпрацює з урядом для проведення термінового ремонту критичної інфраструктури, пошкодженої і знищеної російськими обстрілами. 

Зараз завершується розробка декількох пакетів фінансування, які допоможуть уряду задовольнити потреби в галузі енергетики, транспорту та охорони здоров'я.

"Ці проєкти масштабовані і зможуть залучати більше фінансування щойно таке з’являється, а також вони розраховані на швидке виділення коштів. З наближенням зими ми продовжуватимемо залучати наші власні кошти та кошти наших партнерів-донорів, щоб допомогти забезпечити безперервність надання основних послуг", – повідомила віцепрезидентка Банку. 

Нагадаємо, 23 листопада, після серії російських атак на інфраструктуру, Світовий банк мобілізував додаткові $4,5 мільярди на підтримку України. Фінансування дозволить забезпечити потреби України протягом зимового періоду. 

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