Кабмін рекомендуватиме підприємствам працювати вночі

Також мають розробити механізм реагування на заяви про порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

Уряд буде рекомендувати підприємствам працювати вночі.

Як розповів на засіданні КМУ прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наразі триває розробка таких рекомендацій. До цього мають рахувати черговість та пріоритетність включення споживачів.

"Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - сказав Шмигаль.

За його словами, Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають також розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

Нагадаємо, нещодавно очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім попросив підприємства перейти на нічні зміни роботи.