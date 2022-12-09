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Кабмін рекомендуватиме підприємствам працювати вночі

Також мають розробити механізм реагування на заяви про порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

Кабмін рекомендуватиме підприємствам працювати вночі
Фото: Пресслужба КМУ

Уряд буде рекомендувати підприємствам працювати вночі.

Як розповів на засіданні КМУ прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наразі триває розробка таких рекомендацій. До цього мають рахувати черговість та пріоритетність включення споживачів.

"Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - сказав Шмигаль.

За його словами, Міністерство енергетики разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають також розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів. 

Нагадаємо, нещодавно очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім попросив підприємства перейти на нічні зміни роботи.

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