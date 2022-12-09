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В Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація на сході, – Укренерго

Учора ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. 

В Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація на сході, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

У п’ятницю 8 грудня станом на 11:00 через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Зазначається, що для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

“Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження”, – йдеться у повідомленні.

 

Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи.

Цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

Нагадаємо, сьогодні у Києві і області діють екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

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