НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Облікова ставка була підвищена з 10% до 25% у червні 2022 року.

Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Про це на брифінгу повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, інформує у Facebook НБУ.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних", – заявив голова НБУ.

Також правління Нацбанку вирішило підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків.

"Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році", – зазначив Андрій Пишний.

Нагадаємо, Національний банк України у січні 2022 року підняв облікову ставку до 10%. З початком військової агресії облікова ставка залишалася незмінною. У червні цього року облікову ставку було підвищено з 10% до 25%.