​Компанія російського ексміністра захопила в Україні права на 400 тисяч акрів сільгоспугідь

Землю втратили три українські агрохолдинги і багато дрібних власників.

Після російського вторгнення компанія колишнього міністра сільського господарства РФ Олександра Ткачова "Агрокомплекс" захопила 400 тисяч акрів (понад 160 тисяч га) українських сільгоспугідь, повідомляє WSJ.

Цю можливу експропріацію вивчають українська розвідка та прокуратура.

За інформацією видання, втратили землі три українські агрохолдинги HarvEast, Нібулон і Agroton Public Ltd, а також дрібні власники.

Так, власність HarvEast у травні стала центром ворожнечі між озброєними групами. Одна з них пов'язана з окупаційною адміністрацією, яку підтримує Росія, а інша - з "Агрокомплексом". У результаті землю поділили на три частини, а 100 тисяч акрів, які перебували в оренді чи власності на Донеччині, перейшли під управління компанії соратника Путіна.

ТОВ "Нібулон" втратило 50 тисяч акрів. Землю конфіскували, її наразі теж обробляє "Агрокомплекс".

Ще 250 тисяч акрів росіяни забрали в Agroton Public Ltd.

За словами виконавчого директора української сільськогосподарської компанії HarvEast Holding Дмитра Кушніра, Росія "захоплює економіку на окупованих територіях і використовує цей контроль, щоб контролювати всю територію".

За даними української розвідки, захоплення сільгоспземель почалося після того, як російські окупанти створили на зайнятих територіях місцеві адміністрації. Цей процес мав послідовний і систематичний характер.

Спершу втратили землю власники, які служили в Україні на військовій чи цивільній службі, а також власники, які мешкали за межами області. До людей навідували донецькі та луганські чиновники, іноді захопивши з собою озброєних осіб, і повідомляли, що тепер вони головні в регіоні.

Фермерам погрожували, якщо ті не продовжуватимуть роботу. В інших випадках їх змушували переписувати контракти (зокрема, документи про право власності), аби ті відповідали російському законодавству.

Ще іншим фермерам дозволяли залишати за собою право продовжувати роботу, але за умови, що 70% урожаю йтиме до Росії чи влади "ДНР" або "ЛНР".

Тим українським компаніям та фермерам, у яких відібрали землю та сільгосптехніку, росіяни компенсацію не виплатили.

Таким чином, через конфіскацію українських земель більша частина врожаю зерна може потрапити під контроль Росії. Це дозволить Москві збільшити глобальний економічний вплив, особливо в країнах, що розвиваються, які тривалий час покладалися на українське та російське виробництво зернових для виготовлення продуктів харчування.

За інформацією української розвідки та власників фермерських господарств, більшість спірної землі зараз обробляє "Агрокомплекс". Ця компанія брала участь у забезпеченні контролю Росії над сільськогосподарським виробництвом.

Наразі Ткачов зазначений у корпоративних документах компанії як директор та голова річних зборів акціонерів, а також як голова ради директорів та бенефіціарний власник "Агрокомплексу".

Поки Ткачов був міністром та очолював компанію, його сімейний бізнес перетворився на продовольчого гіганта, який займається виготовлення і переробкою зерна, худоби та молочних продуктів для продажу в Росії та деяких країнах Європ. За цей період ексміністр потроїв свої земельні володіння. "Агрокомплекс" наразі контролює понад 2 мільйони акрів сільськогосподарських угідь у Росії. Також Ткачов перебуває під санкціями ЄС, Великобританії та Австралії з 2014 року за підтримку анексії Криму. США санкцій на соратника Путіна не накладали.

Нагадаємо, сільське господарство України втратило понад 4 млрд доларів через війну. Через вторгнення РФ загальні збитки в цій галузі становлять 4,3 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники змушують херсонських фермерів перереєстровувати свої підприємства в тимчасово окупованому Криму.