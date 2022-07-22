Майже 70 тисяч тонн зерна росіяни відібрали у фермерів Луганщини і вивезли на Кубань, – Гайдай

Росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини майже 70 тисяч тонн зерна нового врожаю. Крадене вивозять на Кубань.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
В результаті аграрії не мають зерна, щоб продати і щоб розрахуватися з населенням за паї.
"Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки. Так, два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" – майже завершили збирання врожаю. Однак зерно націоналізувало кубанське підприємство", – розповів Гайдай.
Питома вага кожного з підприємств становила понад 10% у загальному обсязі виробництва ранніх зернових області, додав очільник Луганщини.
Нагадаємо, в Запорізькій області окупанти вкрали 20 елеваторів.
За даними української розвідки, росіяни спрямовують крадене українське збіжжя через cирійські порти.