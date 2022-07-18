У Запорізькій області окупанти вкрали 20 елеваторів

Для того, щоб красти українське зерно, російські окупанти забирають у власників елеватори.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що в Запорізькій області окупанти створили “Державну зернову компанію”. На її баланс вони оформили 20 елеваторів.

Фактично ці елеватори були вкрадені, оскільки їх справжні власники не погодились співпрацювати з окупантами.

В Центрі національного спротиву нагадали, що здебільшого окупанти пропонують фермерам або продати зерно за ціною в рази менше ринкової, або віддати господарство.

Лише з Запорізької області росіяни щомісяця вивозять до 100 тис. тонн зерна, яке здебільшого йде до Єгипту, Туреччини та країн близького сходу.

Окупанти на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагаються поновити вивезення зерна. Для цього вони створили так звану ГУК – "государственную унитарную компанию", керувати якою призначили колишнього народного депутата, депутата Запорізької облради Євгена Балицького.