Рада Асоціації Україна-ЄС відбудеться 5 вересня, - Боррель

Рада Асоціації Україна-Євросоюз запланована на 5 вересня.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми і далі підтримуватимемо Україну у виконанні порядку денного реформ її європейської перспективи після того, як Україні було надано статус кандидата. Ми проведемо Раду асоціації 5 вересня після літніх канікул. І ми працюємо над тим, щоб ця Рада просувала європейську перспективу для України за допомогою виконання необхідних реформ", - сказав Боррель на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Він підтвердив, що міністри одноголосно схвалили його пропозицію щодо наступного траншу з Європейського фонду миру розміром 500 млн євро, формальне рішення щодо якого буде ухвалено найближчими днями.

Високий представник констатував, що в ЄС "налякані жорстокістю російської агресії стосовно цивільного населення в Україні, використанням сексуального насильства як зброї війни". Він зазначив, що росіяни "спалюють поля із зерновими", "блокують постачання продовольства" та "є відповідальними за голод у світі".

"Росія намагається зруйнувати Україну та українську націю, водночас допускаючи глобальну продовольчу та енергетичну кризу. Міністри погодилися, що потрібно продовжувати стояти поряд з Україною в її боротьбі за незалежність. Україні потрібно більше зброї, і ми її постачатимемо. Ми і далі підтримуватимемо Україну", - наголосив Боррель.

Він також повідомив, що триває робота над санкціями для РФ. Він спростував твердження, що ціни на енергетику зросли через заборону ЄС на російську нафту.

Нагадаємо, попереднє засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбулося 11 лютого 2021 року в Брюсселі. Наступне - мало відбутися у квітні 2022.