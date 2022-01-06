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Наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться у квітні

Шмигаль і Боррель у Києві обговорили загрозу російської агресії.

Наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться у квітні
Боррель і Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Наступне, восьме засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться у квітні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, який приїхав до Києва.

"Вдячний Жозепу Боррелю за цей важливий візит в Україну на тлі загострення ситуації з боку Росії. Безпека України - це безпека всієї Європи. Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС", - йдеться у твіттері Шмигаля.

Попереднє засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбулося 11 лютого 2021 року у Брюсселі.

Засідання проводяться щонайменше один раз на рік, а також тоді, коли цього вимагають обставини. Засідання Ради асоціації традиційно відбуваються на території ЄС (у Брюсселі або Люксембурзі).

Сьогоднішня розмова між Шмигалем та Боррелем стосувалася в основному російської агресії. Прем'єр заявив, що Росія намагається не допустити вступу України до ЄС і НАТО і подякував ЄС за відмову прийняти вимоги Кремля.

"На так звані пропозиції щодо безпеки, зроблені Кремлем, має бути одностайна відповідь. Трансатлантична єдність є запорукою міцної підтримки України", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Він також подякував Боррелю за його особисту підтримку в потенційному розгортанні військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні у 2022 році.

"Такий крок, безумовно, продемонструє непохитність європейської спільноти у її повній підтримці України та може стати додатковою запорукою для зміцнення національної обороноздатності й стійкості України до наявних зовнішніх та внутрішніх загроз", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, що 5 січня Боррель став першим главою європейської дипломатії, який відвідав район бойових дій на сході України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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