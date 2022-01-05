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Комунікація з міжнародними партнерами є запізнілою і недостатньою, - Рудик

На думку нардепки, Україна досі не використала усіх можливостей міжнародних перемовин.

Комунікація з міжнародними партнерами є запізнілою і недостатньою, - Рудик
Фото: пресслужба

Лідерка партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик вважає комунікацію з міжнародними партнерами стабільно запізнілою і недостатньою. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Наше завдання — посилювати дипломатичну роботу. Вже зараз у комунікації між США та Україною розрив у три тижні. Коли нам усі західні партнери кажуть про критичну ситуацію на кордонах з РФ, а влада це заперечує, це принижує нас на міжнародній арені», — пояснює парламентарка.

За словами Кіри Рудик, Україна досі не використала усіх можливостей міжнародних перемовин, хоча мала для цього всі інструменти.

«Чому за два з половиною роки влада досі не долучила до Нормандського формату США та Великобританію? Наші партнери говорять, що перемови з Росією мають виглядати так: з одного боку сидить Путін, а з іншого — представники всіх прогресивних країн Європи і Україна. Оце нормальний формат перемовин, а не те, що говорить президент про якісь прямі переговори з Кремлем», — наголошує лідерка «Голосу».

На її думку, зміна владою поведінки з агресором призводить до того, що міжнародні партнери можуть взагалі відвернутись від України.

«Величезний ризик у відносинах з нашими міжнародними партнерами полягає в тому, що президент або знову змінить свою тактику і буде говорити про прямі перемовини з Москвою, або скаже щось на кшталт державного перевороту, що зробить нас персонами нон-грата і недоторканими в очах інших країн», — підкреслює народна депутатка.

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