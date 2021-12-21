"Голос" звернувся до послів G7

Партія «Голос» з офіційним листом звернулась до послів «Великої сімки», щоб повідомити про спробу рейдерського захоплення депутатської фракції. Про це повідомила лідерка політсили Кіра Рудик, додавши, що «Голос» не визнає жодних змін у керівництві фракції в парламенті, розцінює таке свавілля як переслідування опозиції, неприпустиме у демократичній державі.

«17 червня, під час позачергового засідання Верховної Ради, перший віцеспікер Олександр Корнієнко в майже пустій залі парламенту оголосив «рішення фракції» на підставі ухвали суду, яким нібито призупинено дію положення про фракцію політичної партії «Голос» в парламенті. Все відбувалося протизаконно, а тому — дуже швидко. Того ж дня вранці представники самопроголошеної групи «Справедливість» подали позов до Окружного адміністративного суду Києва проти інших членів фракції про припинення дії положення про фракцію. О 12:00 ОАСК призначив суддею Руслана Арсірія, о 13:40 він видав ухвалу про призупинення положення», — зазначила Кіра Рудик.

За її словами, о 14:00, замість закриття засідання Верховної Ради, оскільки всі питання порядку денного були вже вичерпані, перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко оголосив перерву. «Голос» вважає, що це зробили свідомо, щоб встигнути отримати і озвучити рішення суду в залі. О 14:15 Олександр Корнієнко повідомив, що новим головою фракції «Голос» начебто стала Олександра Устінова. Втім, у положенні про фракцію «Голос» прямо вказано, зазначила Рудик, що рішення про відкликання голови депутатської фракції приймається 14 і більше голосами членів фракції. Іншого положення про фракцію не існує.

«Навіть голова Верховної Ради не взяв на себе цю відповідальність і покинув зал засідань для термінового брифінгу. Тільки тотально керований банковою віце-спікер Корнієнко погодився на вимогу Єрмака виконати цю брудну роботу. Величезне розчаруваня, що наші колишні колеги, які протягом своєї кар’єри боролися за демократичні інститути та верховенство права, вдалися до найганебніших методів часів портновщини для реалізації своїх політичних амбіцій. Ми твердо переконані, що так звана група «Справедливість», Офіс президента, перший віце-спікер Верховної Ради повинні відповідати за незаконний напад на партію «Голос», — підкреслила лідерка політсили.

Ці події політсила розцінює не інакше як переслідування опозиції в бажанні узурпувати владу з боку Офісу президента і мати контрольовану мовчазну підтримку вчорашніх антикорупціонерів. Рудие зазначила, що останні три місяці «Голос» неодноразово отримував прямі погрози щодо чіткості своїх позицій у питаннях «вагнерівців», офшорів, корупційних скандалів і популістичних законів монобільшості.

«.Щоразу, коли «Голос» виступав проти так званого антиолігархічного закону, проти свавільного усунення Дмитра Разумкова з посади голови ВР, проти тиску на бізнес під гаслами боротьби з олігархами та проти багатьох інших неадекватних ідей влади, ми чули прямі погрози про зміну голови фракції та зупинку державного фінансування партії.

Ми не вірили, що таке можна зробити у правовій державі, але це відбулося. А все тому, що влада Зеленського мріє про кишенькову опозицію і абсолютно теплу ванну та крокує до нових виборів, аби за будь-яку ціну переобратися на новий термін», — наголосила Кіра Рудик.