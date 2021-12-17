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"Голос" звинуватив "Справедливість" і Офіс президента у рейдерському захопленні фракції

У фракції вважають, що перший віцеспікер Корнієнко  навмисно тягнув час на позачерговому засіданні, щоб дочекатися ухвали ОАСК.

"Голос" звинуватив "Справедливість" і Офіс президента у рейдерському захопленні фракції
Фото: facebook/Голос

Представники групи "Справедливість", які були виключені або самі вийшли з лав партії "Голос", у тандемі з Офісом президента поставили ціль - знищити партію і на основі фракції будувати новий "патріотичний" політичний проєкт.

Про йдеться у офіційній заяві "Голосу".

"Все було зроблено в кращих традиціях «портновщини» кінця 2000-х, коли подають позови, отримують нелегітимні ухвали і таким чином забезпечують рейдерське захоплення. Сьогодні депутати самопроголошеної «Справедливості» звернулися до ОАСКу з позовом для анулювання положення про фракцію політичної партії «Голос» і вже через дві (!) години отримали ухвалу про забезпечення позову, що протиправно призупинило чинність положення про фракцію", - заявили у партії.

Там вважають, що перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко  навмисно тягнув час на позачерговому засіданні, щоб дочекатися ухвали Окружного адміністративного суду Києва.

"Згідно з законом, саме політична партія є першоджерелом створення та існування фракції у парламенті. Партія «Голос» не визнає будь-яких змін керівництва своєї фракції в парламенті і буде використовувати всі юридичні і політичні механізми для захисту. Ми подаємо позови та ініціюємо кримінальні справи", - йдеться у заяві.

"Всю вину за рейдерське захоплення фракції ми покладаємо на Офіс президента, першого заступника голови Верховної Ради та колишніх членів партії — так звану групу «Справедливість».  Величезним суспільно-політичном розчаруванням є те, що ті, хто побудували свою кар’єру на боротьбі за інституції і верховенство права, впали до найганебніших методів часів «портновщини», аби задовольнити свої амбіції», - зазначили в "Голосі".

Нагадаємо, сьогодні Корнієнко оголосив рішення про зміну голови фракції "Голос" з Ярослава Железняка на Олександру Устінову

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