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Стефанчук пообіцяв не закривати кулуари Ради для преси

При цьому спікер не заперечує, що "деякі народні депутати" підтримують ідею позбавлення журналістів права доступу до кулуарів парламенту.

Стефанчук пообіцяв не закривати кулуари Ради для преси
Фото: Макс Требухов

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пообіцяв не закривати кулуари для представників засобів масової інформації.

Про це він заявив на брифінгу в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Поки ця пропозиція (прибрати ЗМІ з кулуарів, - ред.) не стоїть. Зараз ця пропозиція - щоб вас десь забрати.. в якесь журналістське гето... не стоїть", - сказав Стефанчук.

При цьому спікер не заперечує, що "деякі народні депутати" підтримують ідею позбавлення журналістів права доступу до кулуарів. Він зазначив, що чув її від деяких депутатів.

"Однак, на рівні керівництва Верховної Ради, на рівні апарату - людей, які приймають рішення по облаштуванню, такого рішення не приймалося. Таке рішення не розглядалося. Таке рішення не вносилося... Як тільки буде це питання підніматися.. Давайте ми тоді зв'яжемось із парламентськими журналістами... Ви їх делегуєте. Але я сподіваюсь, що цього буде не потрібно... Але якісь речі нам буде з часом треба проговорити", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, на початку вересня кулуари Ради частково відкрили для преси. Однак частину другого парламентського поверху, де зазвичай виходять з зали депутати "Слуги народу", обмежили для ЗМІ.

Кулуари парламенту закрили з початком поширення коронавірусу в Україні. У саму будівлю Ради з березня стали пускати за новими правилами: лише один журналіст від видання або одна знімальна група від каналу. Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах  з початком нової пленарної сесії 1 вересня 2020, проте погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.

На початку жовтня журналісти, які працюють у Раді, почали збирати підписи за збільшення кількості акредитаційних карток для ЗМІ, що дозволяють працювати в кулуарах другого поверху. Представники ЗМІ просили зарезервувати по дві червоні картки знімальних груп телеканалів та по одній - для репортерів.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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