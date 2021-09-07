Частину другого парламентського поверху, де зазвичай виходять з зали депутати "Слуги народу", обмежили для ЗМІ.

Фото: Богдан Бартаков 7:30 ранку, журналісти очікують на відкриття входу в парламент

Кулуари Верховної Ради частково відкрили для преси . Однак частину другого парламентського поверху, де зазвичай виходять з зали депутати "Слуги народу", обмежили для ЗМІ.

Про це повідомляє кореспондент LB.

Як раніше повідомили у Верховній Раді, з 7 вересня представникам преси після 1,5 років карантинних обмежень надали частковий доступ до кулуарів другого поверху парламенту. Саме туди, де народні депутати заходять та виходять до зали засідань через три входи.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Тепер на встановленому додатковому посту охорони на другому поверсі по черзі преса отримує окремі "червоні бейджі" та проходить всередину до обмежених локацій у кулуарах, які позначені стійками з синіми леєрами.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Саме частина кулуарів, де зазвичай знаходяться нардепи "Слуги народу", залишається обмеженою такими стійками з леєрами.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко Кулуари, куди зазвичай виходять нардепи зі «Слуги народу», обмежені для преси

На виході з кулуарів журналісти мають повернути "червоні" бейджі працівникам охорони.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

"З урахуванням санітарних норм та протиепідемічних заходів кількість журналістів в кулуарах другого поверху встановлена на рівні 40. У ложі преси, як і раніше, працюватимуть 30 операторів і фотокореспондентів. До їдальні одночасно пропускаються до 8 представників медіа, розглядається можливість до 12", – інформувала пресслужба ВРУ.

Нагадаємо, що кулуари парламенту закрили з початком поширення коронавірусу в Україні. У саму будівлю Ради з березня стали пускати за новими правилами: лише один журналіст від видання або одна знімальна група від каналу. Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня 2020, проте погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.