Закрито кримінальну справу проти Порошенка, порушену за заявою Коломойського

Кримінальне провадження проти Петра Порошенка, яке більше року розслідувалось коштами платників податків, закрите. Про це повідомили адвокати п’ятого президента. Вони зазначили, що цю справу закрили перед візитом Володимира Зеленського до США, повідомили в пресслужбі "Євросолідарності".

"Буквально синхронізовано з вильотом президента Зеленського до США було закрито кримінальне провадження, яке в свій час було зареєстровано за заявою Коломойського. Суть цього наклепницького кримінального провадження за заявою Коломойського була в тому, що він звинувачував п’ятого президента України Петра Порошенка і керівництво тодішнього Нацбанку України, Гонтареву і Рожкову в тому, що вони «заважали господарській діяльності» Коломойського, в тому, що вони «вишукували і розкривали комерційну таємницю» Коломойського, що вони «зловживали владою і посадовим становищем", – говорить адвокат Ігор Головань.

Він зауважив, що провадження було зареєстроване як завжди за участі Печерського суду.

"Потім – Офісу Генерального прокурора. Потім, хоч це і підслідність НАБУ, але відзначитися встигло й славнозвісне Державне бюро розслідувань. Більше року велося розслідування цієї абсолютно пустої, очевидно нікчемної заяви і звинувачень Коломойського проти п’ятого Президента та керівництва Нацбанку. І якраз перед приземленням президента Зеленського у США це провадження було закрито. Дуже цікавий збіг", – іронізує Головань.

Нагадаємо, в липні минулого року за зверненням Ігоря Коломойського проти Порошенка порушиил чотири справи.