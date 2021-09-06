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МВС передумало купувати шокери для поліції

Скасовано тендер на 170 млн гривень.

МВС передумало купувати шокери для поліції
електрошокер Taser
Фото: Скриншот

Міністерство внутрішніх справ передумало купувати шокери для поліції.

Про це під час презентації напрямів діяльності МВС сказав новий міністр Денис Монастирський.

"Зайшовши на посаду, я скасував один із тендерів десь на 170 мільйонів гривень на закупку електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку бодікамер для поліцейських", - сказав Монастирський.

Скасований тендер передбачав купівлю понад тисячу стріляючих електрошокерів і близько 42 тисяч картриджів до них.

За його словами, натомість планується купити більше шести тисяч бодікамер.

Крім того, для патрульної поліції збираються купити електромобілі, які, за словами Монастирського, зможуть забезпечити велику економію для бюджету.

За оцінками МВС, вартість поліцейського Mitsubishi Outlander та його експлуатація на 400 тис. км обходиться у 2,059 млн гривень, а електромобіля Hyundai Kona, хоч він і дорожчий на 80%, - тільки 1,540 млн гривень.

Нагадаємо, що у квітні Верховна Рада відмовилась надати поліції право застосовувати елетрошокери під час затримань.

Попередній глава МВС Арсен Аваков говорив, що застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії – це "гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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