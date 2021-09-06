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Попередньо йдеться про самогубство Павлова, у Кривому Розі встановлено факти серйозних зловживань, – голова МВС

Інформацію щодо причин смерті 48-річного мера поліція надасть найближчим часом.

Попередньо йдеться про самогубство Павлова, у Кривому Розі встановлено факти серйозних зловживань, – голова МВС
Фото: opposition.com.ua

Попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, хоч би як хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт через це", – сказав міністр.

На запитання про те, чи немає тиску на слідство в цій справі, міністр відповів: "Хочу сказати, що тиск на слідство на сьогодні не чиниться".

За його словами, інформацію щодо причин смерті Павлова поліція дасть найближчим часом.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і було виявлено серйозні зловживання", – розповів Монастирський.

У цьому контексті міністр додав: "Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому разі – мер".

Нагадаємо, 15 серпня міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням на порозі його будинку. Поліція розглядає три версії – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Адвокат сім’ї загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Дмитро Манелюк заявив, що перед трагедією упродовж місяця над будинком міського голови літали квадрокоптери. За словами адвоката, останній тиждень перед смертю Павлов боявся повертатися додому, а вдома – підходити до вікон. Також забороняв дружині підходити до вікон, виходити надвір та навіть вивішувати прання на другому поверсі, а просив робити це на першому.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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