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Міністр юстиції пропонує "звузити" механізм люстрації в Україні

Він наголосив, що з цього питання наразі немає спільної думки ані в парламенті, ані серед експертів.

Міністр юстиції пропонує "звузити" механізм люстрації в Україні
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Міністр юстиції Денис Малюська виступає за збереження механізму люстрації в Україні, але пропонує звузити сферу його застосування, зосередившись на критично важливих персоналіях.

Про це він сказав в ефірі “Радіо НВ”.

“Нам потрібно механізм люстрації зберегти. Але його сфокусувати на реально критично важливих персоналіях, зменшивши сферу його застосування. У нас є готовий законопроєкт, щоб це підкорегувати, він розроблений, але менше з тим, це питання дуже гаряче”, - сказав Малюська.

Він наголосив, що з цього питання наразі немає спільної думки ані в парламенті, ані серед експертів.

Нагадаємо, у 2019 ЄСПЛ визнав, що люстрація порушує права українських чиновників. Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, чи на підставі заняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Зараз закон про люстрацію знаходиться на розгляді Конституційного Суду, який 23 червня перейшов до закритої частини пленарного засідання для прийняття рішення.

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