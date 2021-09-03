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Колишньому судді з Тернопільщини дали 6 років за хабар у 2 тисячі доларів

Його також позбавлено права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна.

Колишньому судді з Тернопільщини дали 6 років за хабар у 2 тисячі доларів
Фото: Lb.ua

Колишнього голову районного суду Тернопільської області засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар у 2 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“2 вересня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційному суді оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, викритим на отриманні $2 тис. неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням”, - йдеться у повідомленні.

Суд погодився з доводами прокурора САП та визнав вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За вироком суду колишньому судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна.

Його спільницю засуджено до 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією половини належного їй майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд засудив колишніх топ-посадовців "Харківобленерго" та "Харківводоканалу" до 5 та 4 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем.

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