Печерський районний суд Києва відправив під варту до 28 жовтня представників «Національного корпусу» Олега Довбиша та Дмитра Кухарчука за підозрою у хуліганських діях під Офісом президента 14 серпня.

Про це повідомляє hromadske.

За даними слідства, Довбиш разом з Дмитром Кухарчуком, Микитою Губським, Демидовим організованою групою прийшли під Офіс президента. При них нібито були заздалегідь заготовлені предмети для нанесення тілесних ушкоджень.

У слідстві кажуть, що через їхні протиправні дії постраждали семеро працівників поліції та один військовослужбовець Нацгвардії. Зокрема, Довбиш, за даними слідства, вдарив ногою одного з поліцейських.

Обох підозрюваних хотіли взяти на поруки лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький, колишній народний депутат від «Свободи» Андрій Іллєнко та письменник Василь Шкляр.

Сам Довбиш заперечив ймовірну причетність до злочину, наголосивши на тому, що він є колишнім поліцейським, і не став би бити правоохоронців.

Фото: Громадське Представник «Національного корпусу» Олег Довбиш у залі Печерського районного суду Києва, 30 серпня 2021 року

Адвокати надали позитивні характеристики підозрюваним від міського голови Черкас Анатолія Бондаренка та лікаря. Останній подякував їм за волонтерський проєкт, який вони організували з початком пандемії у місті, а саме - «Підвези медика на роботу».

Напередодні Дмитро Кухарчук біля відділення поліції порізав собі вени на знак протесту. Його направили до лікарні для надання медичної допомоги. Це сталося після того, як він та ще кілька представників місцевого осередку «Національного корпусу» отримали адміністративні протоколи за нібито порушення громадського порядку під час приїзду президента Володимира Зеленського на Черкащину.

Фото: Громадське Представник «Національного корпусу» Дмитро Кухарчук у залі Печерського районного суду Києва, 30 серпня 2021 року

Адвокати обох підозрюваних будуть оскаржувати рішення суду. Під судом під час засідання суду було приблизно сотня людей з «Нацкорпусу», які прийшли підтримати підозрюваних.

Нещодавно слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом учасникам акції 14 серпня на Банковій, членам "Нацкорпусу".

14 серпня "Національний корпус" збирався влаштувати акцію протесту біля Офісу президента у знак протесту проти затримання кількох представників партії за рекет. "Нацкорпус" розцінює цю справу як репресії проти патріотів.

На Банкову прийшли кілька сотень осіб, яких поліція відмовилась пропустити на площу до Офісу президента без огляду. У відповідь націоналісти почали кидатися камінням, палицями, димовими шашками. Було застосовано сльозогінний газ.

Під час мітингу постраждали 7 працівників Нацполіції та один військовослужбовець Нацгвардії. За фактом нанесення тілесних ушкоджень було розпочато кримінальне провадження.

Окрім того, після акції побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного та телеоператора каналу 1+1.